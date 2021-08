Trotz Rückruf wegen krebserregender Stoffe: Eis in Deutschland weiter auf dem Markt

In anderen europäischen Ländern wurde das Produkt bereits zurückgerufen. In Rumänien kann man das Eis bereits seit dem 17. Juli nicht mehr kaufen, in Österreich seit dem 20. Juli und in Schweden seit dem 23. Juli. Auf Nachfrage von Foodwatch bestätigte der Mars-Konzern den Verbraucherschützern gegenüber, dass auch die in den deutschen Regalen gefundenen Produkte den krebserregenden Stoff enthalten. Das Produkt wird jedoch nicht zurückgerufen, weil es „sicher“ und der Verzehr „nicht schädlich“ sei. Die Verbraucherschützer zeigen sich entzürnt: