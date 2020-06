Wieder heiß und trocken? So wird der Sommer 2020

Derzeit zeigt sich das Wetter in Deutschland sehr wechselhaft. „Insofern ist es eine Rückkehr zur Normalität“, sagt Friedrich weiter. Eine konkrete Prognose für den Sommer gibt es zwar nicht, aber anhand verschiedener Wettermodelle lässt sich ein Trend erkennen. Der Deutsche Wetterdienst analysiert, wie sich das Wetter in einer Jahreszeit im Vergleich zu den vorhergehenden 30 Jahren entwickeln wird. Für Juli und August wurde so eine vorsichtige Prognose ermittelt:

In diesem Jahr ist vor allem Urlaub in Deutschland sehr beliebt. An einigen Orten wird der Sommer besonders sonnig und heiß. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst sagt, dass vor allem an der Ostseeküste einige Regionen zu den Orten mit dem meisten Sonnenschein gelten. „Wer die Wärme liebt, der ist am besten am Oberrhein aufgehoben. Das ist in der Regel die wärmste Ecke.“