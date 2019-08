Trinkgeld im Ausland: Wie viel ist angemessen?

Wenn man ins Restaurant geht und die Rechnung an den Tisch gebracht wird, muss man genau gucken, ob da Service Charge draufsteht. Dann ist das Trinkgeld schon drin. Wenn das nicht draufsteht, sollte man was drauflegen: 10 bis 15 Prozent sind eine gute Faustregel. Im Pub gibt es aber keine Rechnung an den Tisch. Stattdessen stehen auf dem Tresen kleine Spardosen, da kann man dann das Trinkgeld - den Tip - reinwerfen. Was früher ging, dass man sagt: One for yourself! Also das Freibier für den Barkeeper, das ist aber inzwischen unüblich. Nicht zuletzt, weil dann ganz schön viel Alkohol auf so einen einzelnen Barkeeper zusammenkommen kann.