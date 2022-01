Trend-Diät: Was bringt eine Saftkur wirklich?

Wenn wir zu viel Fructose aufnehmen, also mehr als unser Körper in dem Moment benötigt, wird es in der Leber abgebaut und zu Fett umgewandelt. Das Fett bleibt dann meistens bei der Leber. Das bedeutet, dass zu viel Fruchtzuckeraufnahme eine Fettleber begünstigen kann. Das wird nicht passieren, wenn man sich mal drei Tage einer Saftkur unterzieht, aber man sollte wissen, dass man damit den Körper schon eher belasten könnte.