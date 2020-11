Spektakuläres Treffen der Riesenplaneten zu Weihnachten

Treffen sich zwei Planeten… Was anfängt wie ein Witz, passiert wirklich bald am Himmel und Astro-Fans können sich darauf freuen. Am 21. Dezember kommen sich nämlich die beiden Riesenplaneten Jupiter und Saturn von der Erde aus gesehen so nahe, als seien sie ein einziger, massiver Himmelskörper.

Dieses Himmelsereignis, das astronomisch als ‚große Konjunktion‘ bezeichnet wird, kommt nur alle 20 Jahre vor und konnte zuletzt Ende Mai 2000 beobachtet werden.

berichtet Dirk Schlesier, der Leiter des Planetariums in Halle.Tatsächlich ist es sogar so, dass sich die beiden Planeten an unserem Nachthimmel so nahe kommen wie schon seit vielen hundert Jahre nicht mehr. Im Jahr 1623 standen die beiden ähnlich dicht beieinander. Aber damals was das Ganze nicht gut zu sehen, weil die himmlische Begegnung zu nahe bei der Sonne stattfand.

Monde als Zugabe beim Blick durch das Teleskop

Bildrechte: imago images / Imaginechina-Tuchong Um es aber noch mal klar zu sagen: Der Effekt tritt nur beim Blick von der Erde an den Himmel auf. In Wirklichkeit sind sich die Planeten natürlich alles andere als nahe. Saturn ist etwa doppelt so weit von uns entfernt wie Jupiter. Aber am Himmel stehen sie eben nahe beieinander.

Am 21. Dezember sind die beiden Himmelskörper im Sternbild Steinbock nur noch in einem Abstand von 0,1 Grad voneinander zu sehen. Das entspricht etwa ein Fünftel Vollmond-Durchmesser. Mit bloßem Auge kann man das de facto nicht auseinanderhalten, lediglich mit Fernglas und Teleskop ist der geringe Abstand noch gut auszumachen. Und wer mit dem Teleskop schaut, der sollte auch noch mehrere Monde der Planeten zu sehen bekommen. Als Zugabe, sozusagen.

Im Südwesten am Horizont

Wenn ihr einen einigermaßen freien Blick auf den Horizont habt, auf dem Land geht das natürlich besser als in der Stadt, könnt ihr am besten jetzt schon mal einen Blick an den Abendhimmel werfen: Jupiter und Saturn sind zur Dämmerung tief im Südwesten zu sehen. Der hellere Lichtpunkt von beiden, Jupiter, steht etwas tiefer. Saturn, deutlich weniger lichtstark, steht links schräg darüber. Bis kurz vor Weihnachten kommen sie sich immer näher. Das liegt daran, dass der Jupiter schneller auf seiner Bahn unterwegs ist.

Mitte November waren Jupiter und Saturn am Himmel noch etwa drei Grad voneinander entfernt. Bis zum 21. Dezember legt Jupiter dann eine Strecke von sechs Grad am Himmel zurück, während der langsamere Saturn in der gleichen Zeit nur drei Grad schafft.

So kommt es schließlich zur großen Konjunktion.

Für eine Beobachtung des Himmelsereignisses am 21. Dezember ist es sehr wichtig, einen Ort mit freier Sicht zum Horizont zu suchen, denn im Verlauf des Dezembers gehen Jupiter und Saturn immer zeitiger unter.

so Planetariumschef Schlesier.

Bereits um 18.30 Uhr werden die beiden Planeten untergegangen sein, eine günstige Beobachtungszeit ist demnach zwischen 16.30 und 18 Uhr.

Wird das Wetter passen?

Die Sonne verschwindet am 21. Dezember schon kurz nach vier Uhr am Nachmittag, es ist der kürzeste Tag des Jahres. Der Mond wird die Beobachtungen auch nicht stören. Von ihm ist nur eine schmale Sichel zu sehen. Wir können also nur hoffen, dass auch das Wetter passt und keine Wolken den Blick behindern. Denn: Erst am 15. Mai 2080 wird es wieder eine so nahe Begegnung von Jupiter und Saturn wie in diesem Jahr am Himmel geben. Also: Warm anziehen und dann raus mit euch!

Und wie geht es nach dem himmlischen Zusammentreffen weiter? Jupiter ist schneller am Himmel unterwegs als der weiter draußen im Sonnensystem gelegene Saturn. Er zieht ihm also davon. Beide Planeten sind dann noch bis Anfang Januar in der Abenddämmerung zu sehen, mit wachsendem Abstand. Dann verschwinden sie erst einmal wieder unter dem Horizont.

Der Stern von Bethlehem

Bildrechte: imago/Arnulf Hettrich Ach ja, eine Sache noch. Wer von uns eine Weihnachtskrippe oder so etwas in der Art zu Hause stehen hat, kennt von da normalerweise auch den Weihnachtsstern. Zur Geburt von Jesus, so berichtet es das Matthäus-Evangelium, soll es am Himmel ja ein besonders helles Licht am Himmel gegeben haben. Kandidaten dafür sind immer wieder diskutiert worden: War es ein Komet? Oder gar eine Supernova-Explosion? Andere Experten sagten: Nein, was da am Himmel zu sehen war, das war gar nicht ein Himmelskörper – sondern zwei.