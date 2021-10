Tragischer Unfall am Set: Alec Baldwin erschießt Kamerafrau

Die Kamerafrau ist tot, der Regisseur schwer verletzt, die Dreharbeiten bis auf Weiteres still gelegt: Eine tragischere Situation am Set eines Films kann sich wohl niemand ausmalen.

Bildrechte: dpa

Für Schauspieler Alec Baldwin stand am Donnerstag eine Szene mit Schusswaffe auf dem Drehplan. In Cowboystiefeln, Jeans und mit einem langen Bart feuert er am Set seines neuen Films "Rust" mehrere Schüsse ab. Was er nicht weiß, ist, dass die Waffe mit echter Munition geladen ist. Baldwin trifft die Kamerafrau Halyna Hutchins und den Regisseur und Autor des Westerns Joel Souza. Hutchins erliegt im Universitätsklinikum von New Mexico wenig später ihren Verletzungen. Souza befindet sich derzeit noch im Krankenhaus, ist aber am Leben.