So lassen sich Flugzeuge und Schiffe tracken

Jack Sweeney hat Erfahrung damit, berühmten Leuten auf der Spur zu bleiben, die das nicht unbedingt wollen. Der 19-jährige Informatikstudent der University of Central Florida hat vor einiger Zeit auf Twitter einen interessanten Account gestartet. Er heißt @ElonJet und zeigt vollautomatisch an, wann und wo das Privatflugzeug des Tesla- und SpaceX-Gründers Elon Musk so unterwegs ist.

Dafür nutzt er frei zugängliche Daten, die von allen größeren Flugzeugen ständig ausgesendet werden und die von Luftfahrt-Enthusiasten weltweit aufgezeichnet und gespeichert werden. ADS-B heißt der Identifikationsstandard. Und wer eine Flugzeugtracking-App wie Flightradar24 auf seinem Handy hat, weiß was man damit noch so alles anstellen kann: Auf einer Weltkarte lassen sich die allermeisten Flugzeuge in der Luft in Echtzeit beobachten, von ein paar Militärmaschinen mal abgesehen. Zumindest wenn diese nicht gesehen werden wollen, schalten sie das Identifikationssignal nämlich aus.

Boom nach Russlands Angriff auf die Ukraine

Doch der überwiegende Teil aller Fluggeräte bleibt sichtbar: Tausende Flugbewegungen lassen sich auf ein Mal im Blick behalten. Woher kommt eine Maschine, was ist ihr Ziel, wie schnell und hoch ist sie unterwegs, zu welcher Fluggesellschaft gehört das Flugzeug und welchen Typ hat es? Das sind nur einige der Fragen, die sich auf diese Weise beantworten lassen.

So schwierig der Gedanke ist: Gerade Russlands Angriff auf die Ukraine hat den Flugzeug-Tracking-Apps und Webseiten, neben Flightradar24 gibt es zum Beispiel noch AirNav RadarBox, in den vergangenen Tagen zu enormer Popularität und hohen Rängen in den Download-Charts verholfen.

Wer die Apps und Webseiten nutzt, kann zu Beispiel sehen, dass wegen der Luftraumsperrung tatsächlich keine Flugzeuggesellschaften wie Aeroflot oder Rossiya mehr im EU-Luftraum unterwegs sind. Und dass über der ganzen Ukraine wegen des Krieges überhaupt keine Linienflüge mehr stattfinden. Andererseits lassen sich auch einige Militärmaschinen beobachten, die zum Beispiel über Polen ihre Kreise drehen, um für die Nato die russischen und belarussischen Truppenbewegungen im Blick zu haben. Radarbox zeigt traditionell etwas mehr solcher Flüge an als etwa Flightradar. Doch selbst hier sind hin und wieder zum Beispiel auch amerikanische Aufklärungsdrohnen über dem Schwarzen Meer zu sehen.

Oligarchenjets weltweit unterwegs

Jack Sweeney, der junge Mann mit dem besonderen Interesse für Elon Musk hat in den vergangenen Tagen einen neuen Twitter-Bot programmiert, der im Zuge des Krieges auch viel Aufmerksamkeit erregt hat. Er verfolgt die Flugbewegungen von rund mehrere Dutzend Privatflugzeugen und Hubschraubern russischer Oligarchen wie Roman Abramowitsch oder Oleg Deripaska. Auch einige Jets russischer Firmen stehen auf der Liste.

Längst nicht immer sitzen auch die reichen Putin-Freunde in den Maschinen. Und dennoch ist es spannend zu sehen, wo sich die Fluggeräte nach wie vor herumtreiben. Die Türkei, der US-Bundesstaat Kalifornien, die Vereinigten Arabischen Emirate, karibische Inseln – all das sind Ziele der Maschinen aus den vergangenen Tagen. Und der Bot Russian Oligarch Jets @RUOligarchJets macht sie transparent.

Lässt sich auch Putin tracken?

Doch einen hat Sweeney bisher nicht auf der Liste: „Die Leute haben mich schon eine Weile nach Putin gefragt. Sie wollten wissen, ob sie ihn aufspüren können“, sagt der Jung-Informatiker. Doch Russlands Präsident ist offenbar nicht viel in der Luft – oder seine Maschine verrät sich eben nicht.

Neben Flugzeugen lassen sich aus dem heimischen Wohnzimmer natürlich noch jede Menge andere interessante Sachen tracken. Schiffe zum Beispiel. Wichtige Anbieter sind hier zum Beispiel Marine Traffic oder Vesseltracker. Hier werden Schiffe nicht nur auf den Weiten der Weltmeere angezeigt, sondern auch hier bei uns in der Region auf Elbe und Saale zum Beispiel. Die zugrundeliegende Technik ist ein kleines bisschen anders als bei den Flugzeugen, aber grundsätzlich zumindest vergleichbar.

Auch hier gibt es Twitter-Nutzer, die daraus Landkarten der Yachten wichtiger russischer Oligarchen generiert haben, die aktuell in Häfen rund um die Welt liegen – unter anderem auch in Hamburg. Für die Flugzeuge wie für die Schiffstracking-Dienste gilt normalerweise: Basis-Funktionen sind kostenlos nutzbar, für detailliertere Infos muss man oft Geld bezahlen, nicht selten – wie etwa bei Flightradar24 – als Abo-Modell. Da muss jeder selbst entscheiden, wie viel ihm das Detektivspielen aus dem Sessel zu Hause wert ist.