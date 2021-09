Rekordversuch in Zwickau: 19 Frauen in einem Trabi!

Am Mittwochnachmittag will der Vereins INTER TRAB e.V. (steht für: Internationales Trabant Register) den Trabi-Pack-Rekord zurück in die Geburtsstadt der „Rennpappe“ holen. 19 Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sollen in einen Trabant 601 im Originalzustand klettern. Der Verein hat dafür einen Trabant mit dem Baujahr 1964 ausgesucht.