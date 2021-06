Die Toten Hosen gehen auf Jubiläumstour!

An seinem Geburtstag freut man sich auf Freunde und Familie, Kuchen und natürlich Geschenke. An ihrem 40. hätten die Toten Hosen es gern andersrum und beschenken lieber ihre Fans: mit einer Tour!

Am 09. Juli 2022 spielen die Hosen am Störmthaler See in Grosspösna. Und sie freuen sich schon wie verrückt auf den nächsten Sommer: