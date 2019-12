Danke an alle, die da waren. Da waren sehr viele schöne Fragen dabei und das war so, wie wir uns das wünschen. Da war die ganze Bandbreite dabei: zwischen lustig und albern, dann auch mal sehr traurig. Fühlte sich an wie ein Abend unter Freunden und deshalb war es gut. Vielen Dank. Habt ihr gut gemacht. Danke MDR JUMP.