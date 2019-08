Tote Bäume: Stirbt der Nationalpark Harz?

Man muss an den Wurzeln des Problems arbeiten: Das bedeutet ein Kampf gegen den Klimawandel. Wenn wir weiter so CO2 emittieren wie jetzt, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Kohlendioxid weltweit riesige Probleme macht. Außerdem müssen wir in eine vielfältige Forstwirtschaft mit Mischbeständen einsteigen. Denn die sind stabiler gegenüber dem Klimawandel. Der Wald zeigt uns, wie es um die Umweltsituation steht.