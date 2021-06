Tornado in Tschechien: Kann sowas auch bei uns passieren?

Tornados sind in Europa keine Seltenheit. Allein in Deutschland soll es pro Jahr zwischen 20 und 60 solcher Wirbelstürme geben. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es immer wieder Tornados, die eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. So etwa Pfingsten 2010 in Sachsen, oder im September 2011 in Sachsen-Anhalt. Anfang Juni war bei Leipzig eine Trichterwolke zu beobachten. Bodenkontakt hatte sie aber nicht.