Tornado in Kiel – ist der Klimawandel Schuld?

Tornados sind Wirbelstürme. Sie entstehen bei großen Temperaturunterschieden und treten in Mitteleuropa häufig zusammen mit Gewittern auf. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis in Bodennähe.

Tornados sind gar nicht so selten und es gibt sie nicht nur in den USA, sondern auch immer mal wieder hier bei uns in Deutschland. Experten gehen davon aus, dass es derzeit 20 bis 60 Tornados pro Jahr in Deutschland gibt, wobei die Zahlen von Jahr zu Jahr stark schwanken und noch viele Verdachtsfälle offen sind. Laut „Planet Wissen“ wurden seit dem Jahr 855 in Deutschland 863 Tornados gezählt.