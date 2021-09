„Top Gun: Maverick“ erst 2022 im Kino – Auch andere Blockbuster verschoben

Der erste Film um Eddie Brock (Tom Hardy) als Journalist und Anti-Held mit Alien-Superkräften war 2018 extrem erfolgreich und spielte seitdem fast eine Milliarde US-Dollar ein. Auch dieser Film hätte der Kinobranche gutgetan. Sony Pictures hat aber jetzt wegen einer neuen Corona-Welle in den USA „Venom: Let There Be Carnage“ verschoben. Neuer Starttermin sei der 15. Oktober statt dem 24. September. In Deutschland soll der zweite Venom-Teil am 21. Oktober in die Kinos kommen. Ob der schon einmal verschobene Blockbuster dann wirklich startet, ist offen. Erste Portale für Film- und Serienfans spekulieren darüber, ob der Film sogar erst 2022 in die Kinos kommt.