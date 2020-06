Tom Cruise will auf der ISS drehen - was darf der da überhaupt?

Für Ungeübte kann das Leben in der Schwerelosigkeit auch seine Tücken haben. Vom ersten Weltraumtouristen überhaupt, dem US-Unternehmer Dennis Tito, gibt es folgende Geschichte: Gerade von der Erde angekommen, sei er so ungestüm in der Internationalen Raumstation herumgeschwebt, dass er sich mehrfach stark den Kopf gestoßen habe. Sogar Blut sei dabei ausgetreten, geflossen kann man im Weltall ja nicht sagen.

Weltraumbesuche können blutig enden

Der russische Kommandant Juri Ussatschow habe Tito schließlich eine Mütze gegeben - damit wenigstens die Fernsehbilder ok aussahen. Einer, der diese Anekdote aus dem Jahr 2001 – und viele andere mehr – kennt, ist der Raumfahrtexperte Tasillo Römisch aus dem sächsischen Mittweida. Dort betreibt er mit seiner Firma Space Service International eine Sammlung mit Raumfahrtobjekten. Laut Guinness Buch der Rekorde ist sie mit fast 100.000 Stücken die weltweit größte private Kollektion dieser Art. Römisch stellt seine Schätze zu Wanderausstellungen zusammen, die in 11 Ländern von rund 18 20 Millionen Gästen besucht worden seien.

Bildrechte: nasa.gov Und weil sich vielleicht bald ein ganz besonders prominenter Weltraumtourist auf den Weg ins All machen will, haben wir mal bei Tasillo Römisch angerufen – um ihn zu fragen, was er von der Idee des Starschauspielers Tom Cruise hält, einen Film auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu drehen. Mit Doug Liman (zum Beispiel bekannt durch seine Filme „Die Bourne Identität“ und „Mr. & Mrs. Smith“) ist der Regisseur bereits gefunden. Die NASA und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX sind auch schon als Partner mit an Bord. Nur eine Studiogesellschaft fehlt noch, die das sicher sehr teure Projekt stemmen will.

Was darf Cruise auf der ISS?

Bildrechte: imago images / Everett Collection/ Paramount / Courtesy „Grundsätzlich finde ich es gut, wenn Stars einen Film auf der ISS drehen“, sagt Tasillo Römisch. „Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf die Station, die Raumfahrt und Fächer der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gelenkt.“ Aber was muss Cruise nun als Weltraumtourist beachten, wenn er auf die Station kommt? Auch das weiß der Mittweidaer Weltraumexperte. Schon vorab müssten die rechtlichen Fragen geklärt werden. „Sie werden zum Beispiel nur in einem Modul drehen dürfen, in dem sie gerade niemanden stören.“

Bildrechte: NASA Die Arbeitspläne der ISS-Crew sind strikt durchgetaktet. Da dürfte kaum Zeit sein, einem neugierigen Gast alles im Detail zu erklären. Und dass der Schauspieler selbst an fremden Experimenten rumschraubt, ist wohl schon aus Versicherungsgründen auszuschließen. Also wird es wohl vor allem heißen: Nur gucken, nicht anfassen! Und selbst das kann ja ziemlich toll sein. Der Ausblick aus 400 Kilometern auf die Erde – der ideale Platz ist das in Europa gebaute „Cupola“-Modul der Station - ist spektakulär: Eine blaue Murmel mit zarter Lufthülle in der Schwärze des Weltalls.

Cruise wird sich bei einem Flug zur ISS auf jeden Fall an die Anweisungen des Kommandanten halten müssen. Und er wird auf der Raumstation auf etwas verzichten müssen, dass es in seinen Filmen sonst ja reichlich gibt: Flammen und Explosionen. „Offenes Feuer ist streng verboten“, sagt Römisch. Aber da wird sich ja später vielleicht mit Computertechnik noch etwas nachbearbeiten lassen.

Die erste Zeit unmittelbar nach der Ankunft von der Erde, sagt Römisch, könnten vielleicht ein bisschen anstrengend für Cruise werden. „Wenn man hoch kommt, kann man die Weltraumkrankheit bekommen, aber nach drei Tagen ist alles vorbei.“ Dann sollte sich das Gleichgewichtsorgan im Innenohr daran gewöhnt haben, dass es im All kein oben und unten mehr gibt.