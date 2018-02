Unser Experte: Dr. Eckart von Hirschhausen ist Mediziner, Comedian und Schriftsteller. Bildrechte: IMAGO

Ein Kumpel von mir hat eine Fernbeziehung. Der versteckt, wenn sie sich am Wochenende treffen, kleine Zettel mit Botschaften und Smileys in der Wohnung. Die findet sie in der Woche wieder. Alleine der Gedanke, dass der Andere vorausplanend an mich gedacht hat, rührt das Herz.