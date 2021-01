Bill Kaulitz schaut heimlich in fremde Wohnzimmer

Bildrechte: Universal Music

Ich liebe das vor allem in Berlin, weil man das supergut machen kann. Ich laufe dann wie so ein Creep durch Mitte, mit Kapuze auf, und dann gucke ich immer in die Wohnzimmer rein, weil ich das liebe, wenn die Leute ihre Sachen nicht zuziehen und das Licht anhaben. Und ich beobachte die dann in ihrem normalen Leben. Wie die so von der Arbeit kommen und zusammen essen oder in der Küche stehen. Und ich liebe das, weil mein Leben ja schon ein bisschen anders ist.