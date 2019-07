Todestag: Weltweites Gedenken an Chester Bennington

In der südkoreanischen Hauptstadt Soul wird es zum diesjährigen Todestag eine Fotoausstellung mit Bildern des Musikers geben. Fans in Mitteldeutschland treffen sich am Samstag in Leipzig auf der Festwiese zum Gedenken an Chester Bennington. Bislang haben 47 Personen die Teilnahme zugesagt, 121 Menschen sind an der Veranstaltung interessiert (Stand 19.07., 10:30 Uhr).