Finanzen Geld sparen leicht gemacht

…heißt Barzahlung! Klingt zu simpel? Funktioniert aber wirklich! Forscher der Uni Köln und der Uni Klagenfurt haben in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass wir schneller vergessen, was wir bezahlt haben, wenn wir mit Karte zahlen. Befragt wurden 496 Studenten in den Cafeterias der Unis. Die Frage: Wisst ihr noch, wie hoch der Betrag wer, den ihr als letztes bezahlt habt?

Das verblüffende Ergebnis: Die Studenten, die mit Karte gezahlt hatten, konnten sich meistens nicht an den Betrag erinnern. Von den Barzahlern wussten ihn fast alle.