Das hilft gegen Wespen

Ein Tipp lautet zum Beispiel: Die Wespe anpusten . Das sollte man jedoch lieber lassen, rät Frenzel, denn das CO2, das in unserem Atem enthalten ist, ist auch enthalten im Atem der natürlichen Feinde von Wespen. Der Atem signalisiere bei Wespen eine Gefahrensituation und sie glauben, sich verteidigen zu müssen, das heißt, sie stechen eher.

Auch Kupfermünzen vertreiben keine Wespen . "Diese Mär hält sich nur im deutschsprachigen Raum. Metall riecht nicht, da ist auch nichts, was Wespen riechen könnten. Glaube versetzt zwar Berge, hält aber in diesem Fall definitiv keine Wespen ab."

Was dagegen effektiv hilft, ist Rauch, zum Beispiel, in dem man Kaffeepulver anzündet:

Je mehr Rauch ich erzeuge, desto unangenehmer wird es für Insekten. Das machen beispielsweise Imker auch. Die blasen auch die Bienen mit Rauch an, damit die ruhiger werden.

"Wespenstiche sind giftiger als Bienenstiche!" Das ist falsch, denn obwohl Wespen mehrmals zustechen können, geben sie dabei immer nur einen kleinen Teil ihres Giftes ab. Bei Bienen bleibt der Stachel in der Haut des Opfers stecken und pumpt selbständig weiter Gift hinein - und zwar bis zu zehnmal mehr als bei einem Wespenstich. Allerdings können Wespen als Aasfresser mit ihrem Stich auch gefährliche Keime übertragen.

Solltest du ein Wespennest in deinem Haus oder Garten entdecken, halte zunächst Abstand. Wenn es möglich ist und du den Bereich des Gartens nicht unbedingt betreten musst, dann warte bis zum Herbst, denn dann verschwindet das Volk von selbst. Sollte das Nest aber zu nahe an Wohn- oder Lebensbereich sein, dann versuche unter keinen Umständen, es selbst zu entfernen. Ruf dafür ausgebildete Schädlingsbekämpfer. Auch wenn Kinder im Garten sind und in die Nähe des Nestes gelangen könnten, solltst du das Nest entfernen lassen.