Tipps fürs Home-Office

Am Anfang ist es vielleicht verführerisch, auszuschlafen und im Pyjama auf der Couch zu arbeiten. Auf die Dauer führt das aber nur zu Chaos im Gehirn, sagt Busch.

Pausen sind hier auch wichtig. Arbeitspsychologe Busch empfiehlt, alle 90 Minuten 10 Minuten Pause zu machen. In dieser Zeit könne man ruhig den Geschirrspüler ausräumen oder mit dem Hund raus gehen. Wichtig ist nur, dass man sich nicht mit Arbeit beschäftigt.

Wer ein Arbeitszimmer zu Hause hat, hat in dem Fall leichtes Spiel. Wer keins hat, der sollte sich nach Möglichkeit einen Ort schaffen, an dem er ungestört arbeiten kann. Das hilft einerseits, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, andererseits aber auch, sich dann zu erholen, wenn man nicht am Arbeitsplatz sitzt.