Entspannt in den Urlaub - mit den Urlaubstipps von MDR JUMP

Endlich Urlaubszeit, die Kinder haben keinen Schulstress und man selber kann einfach mal zwei, drei Wochen Arbeit, Haushalt und Alltag vergessen. Egal ob ein paar schöne Tage in der Region oder Strandurlaub im Süden, ein Urlaub soll einfach entspannen und die Batterien wieder aufladen.

Bevor es losgehen kann sind aber eine ganze Reihe Fragen zu klären: Wohin soll es gehen, wie wird die Reise möglichst günstig und welche Regeln muss ich beachten? Und auch im Urlaub selbst gibt es einiges an Wissenswertem, das man beachten sollte, von den Trinkgeldregeln bis zu der Frage, ob man einfach so einen Hund im Ausland adoptieren kann.

Ein schöner Urlaub muss nicht immer viel Geld kosten. Wer weiß, wo und wie man am besten bucht, der kann echte Schnäppchen machen. Wie das geht, findest du in den Artikeln unten. Und wenn doch mal was schief geht, haben wir jede Menge Rat zu deinen Rechten.