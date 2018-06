Warum Vergesslichkeit normal ist und wie wir unser Gedächtnis verbessern

Tipp 1: Umgebung und Emotionen nutzen Tipp 1: Umgebung und Emotionen nutzen

Unser Gedächtnis wird von unserer aktuellen Umgebung und unseren Gefühlen beeinflusst. Wir erinnern uns zum Beispiel leichter an den Namen eines Arbeitskollegen, wenn wir auf der Arbeit sind, als zu Hause. Das können wir nutzen, in dem wir uns "Brücken" bauen: Wenn uns also der Name einer Person nicht einfällt, können wir versuchen, uns daran zu erinnern, woher wir sie kennen und kommen so leichter auf den Namen.

Beim Lernen hilft es außerdem, Dinge aufzuschreiben oder sich eine Geschichte auszudenken.