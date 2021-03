"Es war kein schönes Leben": Tina Turner spricht in neuer Doku über ihre schwersten Zeiten

Ein Neuanfang als Solokünstlerin gestaltete sich allerdings schwierig. Für die meisten Plattenfirmen war sie ein ausgebrannter Altstar. Erst nach und nach arbeitete sie sich wieder hoch, vor allem mit ihren Bühnenprogrammen und dank vieler Gastauftritte bei befreundeten Musikern wie Tom Jones oder David Bowie. Der Durchbruch kam aber erst Mitte der Achtziger mit dem Riesenhit "What's Love Got to Do with It" und ihrem legendären Auftritt im Film "Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel".