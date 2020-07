Tim Bendzko über Corona-Studie: Wir brauchen Fakten, ansonsten wird es Insolvenzen geben

Am 22. August wird Popstar Tim Bendzko Teil einer bisher weltweit einzigartigen Konzertstudie. Unter dem Titel RESTART-19 möchte die Uniklinik Halle die Verbreitungswege des Coronavirus beobachten, um sie für spätere Kulturveranstaltungen berechnen zu können. Bendzko spielt drei Konzerte in verschiedenen Sicherheitsszenarien für 4000 Probanden. Im MDR JUMP-Interview erklärte er, warum er dieses Experiment so wichtig findet.