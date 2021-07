Friede, Freu(n)de Eierkuchen: Tim Bendzko und der Kuchen, den man nicht backen muss

Ich gewöhne mir immer mehr an, am Samstag und Sonntag nicht zu arbeiten und einfach so richtig auf Familie machen und zu entspannen. Sonntags 6:30 setze ich mich auf mein Fahrrad. Nach fünf Stunden fahren gibt es Frühstück und dann kann ich mich erst mal nicht bewegen.

Was der Sänger von Social Media hält, welches sein Lieblingsbuch ist und wie es für ihn musikalisch weiter geht erfahrt ihr am Sonntag bei Friede, Freu(n)de, Eierkuchen. Beim Zuhören könntet ihr ja ein leckeres Stück Kuchen essen.

Und so geht's:



1. Zutaten für den Boden in einem Mixer verrühren.



2. Eine Backform mit Kokosöl einfetten, mit dem Teig auslegen und mit einem Löffel platt drücken.



3. Die Avocados schälen und entkernen. Die Zitronenschale reiben.



4. Die Bananen zusammen mit dem Sirup, den Avocados und der geriebenen Zitronenschale in einem Mixer verrühren. Diese Masse auf dem Kuchenboden verteilen.



(- wenn ihr wollt, dass die Masse etwas fester wird, könnt ihr das Kokosmousse hinzufügen)



5. Mit einer Folie abgedeckt für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen.



6. Wenn der Kuchen fest ist, ein paar Gojibeeren darauf verteilen.



7. Schmecken lassen!