Tierbergungsdienst: Tote Tiere bergen als Herzensangelegenheit

Bei Hunden ist es nicht ganz so schwierig. Aber wir konzentrieren uns größtenteils auf Katzen. [...] Ganz wenig Katzen sind gechipt. Da wollte ich auch wirklich nochmal an die Leute mit Freigängern appellieren: Lasst eure Katze chippen und registriert sie bei Tasso! Das ist umsonst - aber ihr habt dann Gewissheit, was mit dem Tier passiert ist.