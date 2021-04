Unglaublich: Rekord-Tiere in Mitteldeutschland

In Hannover hat eine Hundebesitzerin mit ihrem Vierbeiner einen Rekord aufgestellt. Ihr schwarzer amerikanischer Cockerspaniel Gil schaffte es, innerhalb einer Minute 43 Mal durch einen Reifen zu springen . Das hat vor ihm noch kein anderer geschafft. Klingt beeindruckend, aber auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es tierische Rekorde, die sich sehen lassen können!

Schnüffeln können viele Hunde. Eyla aus Leipzig hat aber einen ganz besonderen Spürsinn. Die Deutsch-Kurzhaar-Hündin ist der erste Jagdhund in Deutschland, der tödliche Köderfallen aufspüren kann . Mit ihrer besonderen Fähigkeit hilft sie, viele Artgenossen, als auch Katzen und Wildtiere vor solchen Fallen zu schützen. Die Ködersuche ist für Eyla eine ganz besondere Herausforderung. Denn nachdem sie ihre Beute gefunden hat, darf sie nur bellen und ihren Halter dadurch informieren. Würde sie in die Verlegenheit kommen, ihren Köder zu fressen, hätte das weitreichende Konsequenzen.

Das Mauswiesel ist klein und sieht niedlich aus, ist aber nicht zu unterschätzen. Das Tier kommt aus der Familie der Marder und zählt als kleinstes Raubtier. Bundesweit ist es nur in zwei Tierparks vertreten, darunter im Zoo der Minis in Aue. Dort leben das Mauswiesel-Weibchen Merle und ihr Partner Finn zusammen .

Halles Bergzoo ist seit vergangenem Jahr um eine Attraktion ärmer. Echte Fans tragen das Faultier Paula aber weiterhin in ihrem Herzen. Paula galt mit ihren 51 Jahren als das älteste Faultier der Welt . Sie kam im Alter von zwei Jahren nach Halle. Vor ihrer Untersuchung durch das Zoo-Personal waren die Mitarbeitenden noch davon ausgegangen, dass es sich um ein Männchen handelt. Hintergrund ist, dass sich Geschlechter bei Faultieren schwer bestimmen lassen. Dieses Durcheinander sorgte dafür, dass der Bergzoo Halle ein Zuchtbuch begann. Es war das erste für Zweifingerfaultiere in ganz Europa.

Der Kalte Hund ist zwar nicht so lebendig wie seine anderen tierischen Artgenossen, bei vielen Menschen aber dennoch sehr beliebt. In Ronneburg in Thüringen stellte vor zwei Jahren ein Verein einen Rekord mit dem Gebäck aus Schokolade und Keksen auf. Sie fertigten einen 994,90 Meter langen Kalten Hund und verkaufen ihn an Menschen in der Region. Den Erlös spendete der Verein "we4kids" an Familien mit kranken Kindern. Auf vier Beinen stand der Kalte Hund übrigens nicht, der Rekord ist dennoch beeindruckend.