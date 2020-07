Tierisch süßer Nachwuchs in Mitteldeutschland

Bildrechte: Zoo Magdeburg

Und seit Ende Juni gibt es in Magdeburg ein aufgewecktes Affen-Baby zu bestaunen. Den Weißkopfsaki-Nachwuchs und seine Mutter Kim können die Besucher in der begehbaren Anlage anschauen. Weißkopfsaki werden auch „fliegende Affen" genannt, weil sie sich hauptsächlich springend bewegen und so auch mal bis zu zehn Meter weit kommen.