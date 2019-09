Tic Tac Toe: Die Mutter aller Zickenkriege

Take That: Nach dem Ausstieg von Robbie Williams wegen Alkohol- und Drogenproblemen und Überlastung halten die übrigen vier Bandmitglieder noch genau 211 Tage durch. Dann geben Take That die Trennung bekannt. Nach neun Millionen verkauften Alben und ausverkauften Tourneen um die ganze Welt. Am 13. Februar 1996 klingeln in ganz Europa die Sorgentelefone, rufen traurige Mädchen in Deutschland die Radiosender an, ändert die britische BBC sogar ihr Programm. Nach einer langen Ruhepause gibt es 2005 das erfolgreiche und von vielen Fans ersehnte Comeback von Take That. Bildrechte: imago images / BRIGANI-ART