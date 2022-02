Thüringer mit 1.600 Litern Diesel aus Polen erwischt

Während in Deutschland das Tanken in den vergangenen Monaten deutlich teurer geworden ist, hat Polen seine Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel zum 1. Februar gesenkt. Das sah ein Mann aus Thüringen als Chance – und tankte 1.600 Liter Diesel in Polen. Auf der Rückfahrt wurde der Unternehmer von der Bundespolizei kontrolliert, die auf der Ladefläche seines LKW acht Metallfässer mit jeweils 200 Litern Diesel entdeckten.