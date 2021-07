Reparaturbonus in Thüringen extrem begehrt: Warum man jetzt schnell sein sollte

"Die enorme Zahl an Anträgen freut uns natürlich sehr, führt aber leider auch dazu, dass wir die Anträge nicht so schnell bearbeiten können, wie wir uns das selbst wünschen", sagte eine Sprecherin der Verbraucherzentrale. Die Umstellung auf eine elektronische Antragstellung soll hier Abhilfe schaffen. Bisher muss das Antragsformular per Post mit der Originalrechnung und einem Zahlungsnachweis der Reparaturkosten an die Verbraucherzentrale gesendet werden.