Wegen einer ganzen Serie von Missverständnissen und Zufällen hat ein Gartenbesitzer in Artern (Kyffhäuserkreis) eine fast leere Gartenlaube. Der 50-jährige hatte in der Kleingartenanlage zwei Buchsbaumsträucher innen am Zaun befestigt und einen Zettel mit den Worten „Sie können es mitnehmen“ dazu gehängt. Ein anderer Gartenbesitzer nahm die Pflanzen mit, ließ aber den Zettel hängen und die Gartentür offen.

Der nächste Gartenbesitzer sah den Zettel und bediente sich in der Laube. Er nahm möglicherweise an, dass sich das freundliche "Mitnehm"-Angebot auf alles in dem Haus bezog. Zudem lag auch noch der Schlüssel der Laube neben der Tür. Andere Nachbarn holten sich danach weiteres Inventar aus dem Haus. Die Selbstbedienungs-Aktion endete erst, als der Eigentümer der Laube am Samstag in seinen Garten kam. Er konnte nicht fassen, dass alles ausgeräumt war. Im Haus fehlten neben Möbeln, einer Kühltruhe, Werkzeug und Spielzeug auch Geschirr und Besteck. Der Mann erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Fränze Töpfer, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen sagte MDR JUMP: