Pflegebonus wird ausgezahlt: Auch in Mitteldeutschland wird aufgestockt

Die AOK in Thüringen teilte mit, dass 850 Pflegeeinrichtungen in den kommenden Tagen den größten Teil des Coronabonus erhalten sollen. Die Krankenkasse teilte mit, dass ambulante und stationäre Einrichtungen in Thüringen das Geld erhalten sollen. Gezahlt wird ein Betrag von bis zu 1.000 Euro. Das Geld kommt von allen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen.