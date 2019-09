Themenschwerpunkt: Depression - ein Volksleiden!

30.10.2019 | 11:15 Uhr

Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell wegen einer Depression in Behandlung. Erkrankte leiden darunter, die passende Hilfe zu bekommen, fühlen sich nicht ernst genommen. Teilweise müssen sie wochenlang auf einen Facharzttermin warten, obwohl sie in einer aktuten Krise sind. Wir wollten wissen, wie fühlt sich das an, wenn Experten vom "Gefühl der Gefühllosigkeit" reden. Außerdem fragen wir nach, wie Angehörige helfen können.