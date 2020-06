Tequila hilft beim Abnehmen - stimmt´s?

In der Corona-Krise wurde viel getrunken. Zwar beklagten sich Deutschlands Bierbrauer zuletzt über sinkende Umsätze, doch härtere Alkoholika wurden offenbar gern und viel zu sich genommen. Das jedenfalls legen Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK für Deutschland nahe. Und auch aus anderen Ländern wie den USA, Russland oder Spanien wurden erhöhte Verkäufe gemeldet.

Alkohol als Trostbringer in der Krise?

Da scheint eine News gerade recht zu kommen, die in den sozialen Netzwerken derzeit die Runde macht. Oder besser gesagt: wieder die Runde macht. Denn so ganz neu ist sie nicht, aber mehr dazu gleich. Der mexikanische Schnaps Tequila, so heißt es da, soll demnach beim Abnehmen helfen. Und das wäre ja dann doch ganz erfreulich für den einen oder die andere. Denn durch Corona haben viele von uns ja nicht nur mehr getrunken, sie haben vor allem auch gefuttert und sich viel weniger bewegt als sonst. Das Ergebnis ist bekannt.

Wie praktisch daher die Nachricht, dass ein Forscherteam vom Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute im mexikanischen in Mexiko angeblich abnehmfördernde Effekte des Tequilas nachgewiesen hat. Aber da geht’s ja schon mal los: Die Wissenschaftler kommen also aus Mexiko, genauso wie die von ihnen untersuchte Spirituose auch. Das muss man nicht verdächtig finden, aber ein bisschen darüber schmunzeln kann man schon. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vielleicht vermelden griechische Forscher ja demnächst wundersame Segnungen des Ouzos und britische Wissenschaftler preisen den Gin...

Waren die Forscher wirklich objektiv?

Na, egal. Etwas problematischer ist aber der Umstand, dass die angeblich neuen Erkenntnisse schon 2014 erstmals auf einem Kongress der American Chemical Society vorgestellt wurden. Wenig später wurde die Arbeit auch in einem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht. Doch seitdem ist von dem vermeintlichen Wundermittel nicht allzu viel zu hören gewesen. Oder kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld, der basierend auf den Erkenntnissen der Mexikaner in den vergangenen sechs Jahren durch Kampftrinken abgenommen hat? Wir jedenfalls nicht.

Und das verwundert dann doch ein bisschen, denn immerhin hatte damals der Lebensmittelkonzern Mondelez die Studie unterstützt – und wenn man dort Marktpotential gesehen hätte, fänden sich Werbehinweise heute vermutlich auf jeder Tequila-Flasche. Doch stattdessen gibt es nur regelmäßig Netz-Artikel, die auf das vermeintliche Wundermittel hinweisen.

Was ist dran?

Also alles Humbug? Nun, so einfach ist die Sache nun auch wieder nicht. Die Wissenschaftler hatten nämlich tatsächlich nachgewiesen, dass eine Substanz namens Agavin wohl den Appetit dämpfen und den Blutzuckerspiegel senken könnte. Und Agavin wird aus der Agavenpflanze gemacht, genau wie der Tequila.

Bildrechte: Colourbox.de Der Stoff ist ein natürlicher Zucker, der die Insulinproduktion anregen und den Blutzuckerspiegel in den Keller schicken soll. Die Forscher erklären das damit, dass die Substanz im Gegensatz zu anderen Zuckern wie Rohrzucker, Fructose oder Glucose zu den Ballaststoffen gehöre, die vom Körper nicht aufgenommen würden. Außerdem rege er den Körper zur Produktion eines bestimmten Hormons namens GLP-1 an. Und das sorge für einen geringeren Drang zur Nahrungsaufnahme.

Das Problem an der Sache ist nur: Die Versuche wurden damals an Mäusen durchgeführt. Ob ein vergleichbarer Effekt bei Menschen existiert, ist bis heute nicht bekannt. Aber Menschen sind keine Mäuse. Und Agavin ist auch kein Tequila. Das ist das zweite entscheidende Problem. So wie man aus Getreide ja entweder Doppelkorn oder aber Doppelbrötchen herstellen kann. Auch das ist ja ein eher großer Unterschied.

Fazit

Bei näherer Betrachtung bleibt also nicht viel übrig vom Prinzip „Trink Dich schlank“ – und wenn man näher darüber nachdenkt ist das ja vielleicht sogar ganz gut so. Immerhin würde der Konsum von zu viel Alkohol ja auch für weitere Gesundheitsprobleme sorgen, die keiner wollen kann, ein verstärktes Auftreten von Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs oder Leberschäden zum Beispiel.