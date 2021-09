Zustimmung zum Tempolimit steigt

Sachsen enthielt sich, Sachsen-Anhalt ebenso. Und ein Vertreter aus Thüringen fuhr wegen des Eklats um die Wahl des FPD-Politikers Thomas Kemmerich zum kurzzeitigen Ministerpräsidenten, der auch Stimmen von der FDP bekommen hatte, gleich gar nicht hin. Als der Bundesrat im vergangenen Jahr in Berlin über ein Autobahn-Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde abstimmte, gehörten die drei Länder unserer Region nicht zu den Unterstützern. Das lag daran, dass es in den jeweiligen Koalitionsregierungen unterschiedliche Meinungen zum Thema gab.

Der Vorschlag fiel auf Bundesebene durch. Seit dem ist der Plan jedoch immer wieder in der Diskussion und es nicht ganz unwahrscheinlich, dass er nach der Bundestagswahl wieder einmal konkreter wird. Eine neue Umfrage zeigt dabei jetzt: Immer mehr Menschen in Deutschland können sich mit der Idee einer Geschwindigkeitsbegrenzung anfreunden. In Auftrag gegeben wurde die repräsentative Befragung auch nicht von irgendwelchen Umweltaktivisten, sondern von einer Versicherungsgesellschaft.

Für den „Allianz Direct Auto-Report“ insgesamt 1000 Autobesitzer und Nicht-Autobesitzer zwischen 18 und 45 Jahren befragt. Dabei zeigte sich: Insgesamt 71 Prozent der Befragten sind für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Bei Frauen lag die Zustimmung dabei höher als bei Männern. Das hat wohl auch damit zu tun, dass rund 46 Prozent der Frauen sagen, sie fühlten sich von schnellem Fahren gestört. Bei den Männern stimmte dieser Aussage nur 33 Prozent zu.

Wer viel fährt, will möglichst keine Beschränkungen

Vielfahrer halten im Schnitt eher wenig von einer generellen Höchstgeschwindigkeit: 56 Prozent derjenigen Autofahrer, die mehr als 50.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto unterwegs sind, lehnen ein Tempolimit ab. Bei ihnen handelt es sich um die größte Gruppe der Gegner. Dagegen sprechen sich 57 Prozent der Befragten, die höchstens 5000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto unterwegs sind, für eine Begrenzung auf 130 Kilometer pro Stunde aus.

Ganze 57 Prozent der Befragten, die max. 5000 Kilometer pro Jahr Auto fahren, sind für eine Begrenzung auf 130 Kilometer pro Stunde. Bildrechte: dpa Nun muss man sagen: Nur ein Teil der Autofahrer fährt überhaupt schneller als 130 auf der Autobahn. Und nur ein Teil der Strecken sind komplett freigegeben. Dazu kommen Staus und Baustellen, die den Verkehr zusätzlich bremsen. Und doch ist das Thema emotional. Die gesellschaftliche Stimmung scheint nun aber langsam zu kippen.



Wie genau eine mögliche Begrenzung ausgestaltet werden könnte, da gehen die Meinungen aber auseinander. Jede beziehungsweise jeder Dritte ist für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde, so die Allianz-Befragung. Beinahe genauso viele favorisieren 140 bis 150 Kilometer pro Stunde. Rund zehn Prozent der Befragten wiederum wollten eine Zahl unterhalb von 13. Das wird also, sollte das Tempolimit eines Tages kommen, auch noch einmal eine komplizierte Diskussion…

Positive Auswirkungen für die Umwelt

Eine Studie des Umweltbundesamtes in Dessau hat die Auswirkungen eines Tempolimits auf die Umwelt berechnet. Bildrechte: MDR/André Damm Bei den Gründen für ihre Zustimmung gaben die Befragten die Verkehrssicherheit sowie den ein geringeren Ausstoß an Kohlendioxid an. Und in der Tat: Eine Studie des Umweltbundesamtes in Dessau hat die Auswirkungen eines Tempolimits auf die Umwelt berechnet. Demnach können bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern in der Stunde immerhin 1,9 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, bei Tempo 120 wären es demnach 2,9 Millionen Tonnen.

Interessant ist, dass sich überdurchschnittlich viele junge Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen 18 und 24 Jahren kategorisch gegen ein Tempolimit aussprechen. Mit 39 Prozent liegt dieser Wert höher als in jeder anderen Altersgruppe. So viel vielleicht zur angeblichen „Generation Greta“. Mit zunehmendem Alter sprechen sich jedenfalls mehr Autofahrer für die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen aus.

Deutschland ist neben Haiti das einzige Land der Welt ohne ein generelles Tempolimit. Bei Befragungen zeigt sich, dass die Zustimmung in der Bevölkerung dafür aber schon seit längerem bröckelt. Bei einer Umfrage des ADAC unter den Mitgliedern des Automobilclubs hatten sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit mehr als einem Vierteljahrhundert eine knappe Mehrheit der Befragten für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung ausgesprochen. Dieses Jahr wurde der Abstand etwas größer: 50 Prozent signalisierten Zustimmung zum Tempolimit, 45 Prozent waren dagegen.

Wichtiges Thema im Wahlkampf

Armin Laschet findet ein Tempolimit für E-Autos "unlogisch". Bildrechte: imago images/Future Image Im Wahlkampf hat sich Unions-Kandidat Armin Laschet hat sich gegen generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen ausgesprochen. Es gehe darum, Technologien zu verbessern, sagt er. „Warum soll ein Elektrofahrzeug, das keine CO2-Emissionen verursacht, nicht schneller als 130 fahren dürfen? Das ist unlogisch.“ Dem Klima sei damit nicht geholfen.

Auch bei der Herstellung des Stroms für die E-Autos wird CO2 freigesetzt. Bildrechte: dpa „Ganz so unlogisch ist das nicht“, konterte dagegen der Verkehrsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Denn die Aussage, Elektrofahrzeuge verursachten keine CO2-Emissionen, sei nicht ganz richtig. Mit dem aktuellen Strom-Mix in Deutschland werde bei der Herstellung des Stroms für die E-Autos schließlich CO2 freigesetzt. Natürlich sei das weniger als bei einem Verbrennungsmotor. „Dafür, dass Elektrofahrzeuge von einem Tempolimit ausgenommen würden, reicht es aber nicht“, so der Forscher.