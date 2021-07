Tempo 30 in der Stadt: Leipzig will Modellprojekt starten

30 ist das neue 50: Die übliche Geschwindigkeit von 50 km/h in der Stadt soll in Leipzig zukünftig nur auf wenigen Hauptverkehrsstraßen zulässig sein. Lärm- und Emissionsreduzierung und Verkehrssicherheit seien wichtige Gründe, die für diese Veränderung sprechen. Franziska Riekewald, stellvertretende Stadtratsfraktionsvorsitzende und Sprecherin für Mobilität betont gegenüber MDR SACHSEN :

Unter dem Lärm leiden vor allem Menschen mit niedrigeren Einkommen. Diese leben häufiger an Hauptstraßen, da sie es sich nicht leisten können, an einen ruhigeren Ort zu ziehen, so Riekewald weiter. Nun wollen sieben Städte bei einem Pilotprojekt den Tempolimit-Test wagen.