Telefon für Hunde soll bei Sehnsucht helfen

Labrador Zack hat den speziellen Ball erhalten und dufte damit spielen. Er musste erst einmal lernen, was es bedeutet, den Ball zu schütteln. Letztendlich beobachtete die Forscherin, dass es teilweise auch unbeabsichtigte Anrufe gegeben hat. Aber: Der Labrador scheint auch die Technik bewusst genutzt zu haben, um sein Frauchen anzurufen. Dann ist er näher an den Bildschirm gekommen und hat sich das Bild angeschaut. Ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem "Anrufen" und dem Interesse am Videochat, das muss noch weiter untersucht werden.