Taylor Swift spricht erstmals über ihre schwere Erkrankung

In der Netflix-Doku "Miss Americana" spricht die 30-Jährige das erste Mal öffentlich über ihre Essstörung. Hauptsächlich sei es während der Tour zu ihrem Album "1989" geschehen:

Über ihr Essstörung so offen zu sprechen, sei ihr nicht leichtgefallen, erklärt sie in einem Interview mit dem Entertainment-Magazin Variety .

Ich war mich nicht sicher, ob ich mich gut damit fühlen würde, so offen über mein Körperbild und die Sachen, die ich durchgemacht habe zu sprechen.

Dass sie am Ende doch den Mut gefunden hat, sei vor allem auch Regisseurin Lana Wilson zu verdanken. Die Art und Weise, wie Wilson diese Geschichte erzähle, mache für sie wirklich Sinn, sagt Swift in dem Interview. Die Doku erscheint am 31. Januar.