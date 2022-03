Taylor Swift erhält Ehrendoktortitel der New York University

Songs wie "Shake it Off", "I Knew You Were Trouble" oder "We Are Never Ever Getting Back Together" sind alelsamt Welt-Hits- und sie stammen alle aus der Feder der amerikanischen Sängerin und Songwriterin Taylor Swift. Seit sie 16 Jahre alt ist ist macht sie Musik. Angefangen als Country-Sängerin hat sie sich mittlerweile einen nicht wegzudenkenden Namen im Pop-Genre gemacht. Genau das will die New York University (NYU) jetzt ehren.

Am 18. Mai soll die 32-Jährige mit dem Ehrendoktortitel für Bildende Künste ausgezeichnet werden. Taylor sei eine der produktivsten und meist gefeierten Künstlerinnen ihrer Generation, erklärte die Universität.

Taylor Swift ist die einzige Künstlerin, die es in der Geschichte der Grammy-Awards geschafft hat, die höchste Auszeichnung der Musikindustrie, den Grammy für das Album des Jahres, insgesamt drei Mal gewonnen zu haben. Die NYU betont in ihrer Pressemitteilung auch die anderen zahlreichen Auszeichnungen und Preise und würdigt Swift als die einzige Solokünstlerin dieses Jahrhunderts, die mit drei verschiedenen Alben in einem Jahr auf Platz 1 der Charts stand.

Bildrechte: Getty Images/Kevin Winter Ganz offensichtlich geht für sie auch ein Lebenstraum in Erfüllung. In einem Video-Interview der Zeitschrift Vogue, "73 Questions with Taylor Swift" beantwortete die Sängerin die Frage nach einem Ziel, dass sie in ihrem Leben hat mit der Antwort, dass sie sehr gern einen Ehrendoktortitel bekommen würde, weil Ed Sheeran einen hat.

Stars und ihre Titel

Nicht nur Taylor Swift und Ed Sheeran können sich (bald) mit dem Ehrendoktortitel krönen. Es gibt bereits einige andere Stars, denen ein solcher Titel verliehen wurde. So bekam beispielsweise Sängerin Tina Turner von der Universität Bern den Ehrendoktortitel für ihr "einzigartiges musisches-künstlerisches Lebenswerk". Auch Schauspielerin Meryl Streep hat sogar mehrere Ehrendoktortitel. Sowohl die Yale University als auch Harvard, Princeton und die University of Indiana verliehen ihr diesen Titel in Kunst. Auch einen Titel in Musik hat der amerikanische Rapper Kanye West von der University of Chicago bekommen. Moderatorin Oprah Winfrey bekam neben einem Ehrendoktortitel von Princeton sogar einen Jura-Abschluss der Harvard University geschenkt.