Nach Tod von Taylor Hawkins: Foo Fighters sagen ihre Welttournee ab

Auch bei der großen Grammy-Verleihung am 3. April soll die Band auf der Bühne stehen. Ob sie diesen Auftritt auch absagen, ist aktuell noch unklar.

Der 50-jährige Schlagzeuger war am 25. März in einem Hotelzimmer in Bogotá, der Hauptstadt von Kolumbien, tot aufgefunden wurden. Aus ersten toxikologischen Berichten geht hervor, dass der Musiker mehrere verschiedene Substanzen im Blut hatte. Ob diese auch zum Tod geführt haben, ist allerdings weiterhin unklar.