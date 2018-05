Sie helfen Badenden in Not und bringen Kindern das Schwimmen bei: Die meisten Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) machen das ehrenamtlich. Viele der Helfer seien aber beruflich oder im Studium eingespannt, sagt Achim Wiese vom Bundesverband der DLRG. Sie könnten dann nicht immer zu den nötigen Einsatzzeiten helfen. Um die dann fehlenden Zeiten abzudecken, wären in Sachsen 350 Rettungsschwimmer mehr nötig, in Sachsen-Anhalt 250 und in Thüringen 250 bis 350.

Ohne Helfer kein Freibad

Bildrechte: IMAGO Fehlen ehrenamtliche Rettungsschwimmer, wird das für die Betreiber der Bäder zum Problem. Der Thüringer Landesverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) befürchtet, dass einige kleine kommunale Bäder und Waldbäder wegen fehlender Retter in dieser Badesaison gar nicht öffnen. Dort können anders als in vielen Städten meist keine hauptamtlichen Retter angestellt werden, weil den Gemeinden das Geld fehlt. Die geschlossenen Bäder fehlten dann wieder bei der Ausbildung neuer Retter für die nächsten Jahre.

Aushelfen kostet Zeit und Geld

Auch in den ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt suche man nach Aussage des DLRG Landesverbandes derzeit noch dringend Rettungsschwimmer. Örtliche Vereine können zwar Retter aus anderen Orten anfordern. Die müssten aber für das Freibad oder den See angelernt werden, sagt Achim Wiese vom Bundesverband der DLRG:

Vielleicht gibt es in dem Gewässer besondere Strömungsverhältnisse. Da muss der Retter eingewiesen und geschult werden.

Außerdem fallen Reisekosten an. Daher würden nur selten Retter "ausgeliehen".

Touristenmagnete ohne Retter

In Sachsen können laut DLRG-Landesverband und Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor allem die vielen neuen Wasserflächen rund um Leipzig nicht ausreichend mit Rettungsschwimmern besetzt werden. Auch in strukturschwachen Gegenden wie der Lausitz mit zahlreichen Badeseen sei es schwierig, genügend Ehrenamtliche für die Absicherung zu finden. Sebastian Knabe, Landesverbandsgeschäftsführer der DLRG Sachsen sagte MDR JUMP:

Der Freistaat Sachsen macht sich da wenig Gedanken, wie die Wasserflächen auch abgedeckt werden. Dort probieren wir schon, dass Unmögliche möglich zu machen. Damit man die Absicherung dort noch zustande bekommt.

Bildrechte: IMAGO Werden Badeseen überhaupt nicht abgesichert, steigen die Unfallzahlen sehr stark an. Das zeige die Statistik des Bundesverbandes. So gab es in Sachsen, dem Bundesland mit vielen neuen Badeseen, 2017 deutlich mehr tödliche Badeunfälle als noch im Vorjahr.

Verbände können Lücken nicht einfach so füllen

Die Verbände können nach eigener Aussage aber nicht einfach mehr ehrenamtliche Rettungsschwimmer ausbilden als bisher. Harry Sloksnat, Präsident der DLRG Thüringen sagt:

Wir müssen die Bahnen in den Bädern mieten und diese Kosten werden nicht mehr von unseren Kursgebühren abgedeckt.

Außerdem gebe es schon jetzt zu wenige Trainingsstätten. Das sieht sein sächsischer Kollege Sebastian Knabe ähnlich:

Da müssen irgendwelche 50 Kilometer entfernte Hallen angefahren werden.

Die Ausbildung zum Rettungsschwimmer werde zunehmend unattraktiver, ergänzt Holger Friedrich vom DLRG-Landesverband Sachsen-Anhalt:

Die möglichen Rettungsschwimmer wissen nicht, welche Bäder im nächsten Jahr überhaupt noch offen haben und ob sie dann überhaupt ehrenamtlich oder hauptberuflich zum Einsatz kommen.