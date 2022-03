Ihr wollt ein Tattoo? Sucht euch die Stelle dafür gut aus!

Bunte Haut liegt im Trend. Etwa jeder fünfte Mensch in Deutschland hat inzwischen ein Tattoo. Bei Männern (22,7 Prozent) liegt der Anteil etwas höher als bei Frauen (19,3 Prozent). Damit hat sich der Anteil der Tätowierten innerhalb von sieben Jahren fast verdoppelt. Im internationalen Vergleich sind wir trotzdem eher weit hinten, in Länder wie Italien oder Schweden ist fast jeder Zweite tätowiert.

„Früher gehörten Tattoos und Piercings in die Schmuddelecke. Seemänner und Prostituierte waren tätowiert. Heute gelten Menschen mit Körpermodifikationen als aufgeweckte, interessierte Menschen, die sich zu einer sozialen Gruppe bekennen“, so Elmar Brähler, emeritierter Professor für Psychologie an der Universität Leipzig.

Wichtig: Nur gewerblich gemeldete Tattoostudios werden vom Gesundheitsamt kontrolliert. Wenn ihr euch für ein Tattoo interessiert, solltet ihr euch den Laden eurer Wahl näher ansehen und zum Beispiel auch auf eine saubere Umgebung zu achten. Der eigentliche Tätowierbereich des Studios sollte klar abgetrennt und gut desinfizierbar sein.

Mehr Fett ist auch mal für etwas gut

Wenn das geklärt ist, wenn ihr vielleicht sogar ein Motiv habt, das euch interessiert, stellt sich eine andere Frage – und zwar die nach der Position eures neuen Kunstwerks auf der Haut. Denn an unterschiedlichen Stellen unseres Körpers verursacht das Eindringen der mit Tinte gefüllten Nadel ein unterschiedliches Schmerzgefühl. Und, damit es noch ein bisschen komplizierter wird: Die Lage ist auch noch zwischen Frauen und Männern unterschiedlich. Das betrifft einerseits die Frage, welche Körperstellen problematisch sind, andererseits das Schmerzempfinden an sich, das bei Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit etwas ausgeprägter ist, auch wenn an dieser Frage aktuell noch geforscht wird. Auch das Alter spielt wohl eine Rolle, tendenziell gelten ältere Menschen als etwas weniger schmerzempfindlich.

Es ist gar nicht unbedingt die Nadel selbst, die das unangenehme Gefühl verursacht, sondern die langanhaltende Reizung der Haut. Grundsätzlich gilt, dass zu den weniger schmerzhaften Stellen die Körperpartien mit dickerer Haut und mehr Fett zählen, also zum Beispiel der Unterarm, die Rückseite des Arms, der Bauch oder die Außenseite der Oberschenkel. Deutlich schmerzhafter wird es dagegen an etwa am Schienbein, an den Rippen, am Kopf und Gesicht, an den Fingern, aber auch an der Brust, in der Leistengegend oder am Hals.

Neben der Dicke der Haut spielt auch eine Rolle, wie viele Nervenenden in diesem Bereich liegen. Das spricht zum Beispiel auch gegen Tattoos an der Achselhöhle oder im Brustbereich, wo es besonders viele Nerven gibt. Von den Lippen wollen wir mal gar nicht reden.

Der Kneiftest

Manche Tätowierer empfehlen einen einfachen Kneiftest, um einzuschätzen, wie stark der Schmerz an einer bestimmten Stelle ist. So kann man zum Beispiel am eigenen Leib spüren, dass die Innenseite des Bizeps schmerzempfindlicher ist als die Oberseite des Unterarms. Es gibt übrigens Hinweise darauf, dass Menschen, die bereits ein Tattoo oder mehrere haben, nicht mehr so schmerzempfindlich sind.

Mit ein paar Tipps lässt sich das Problem zumindest etwas beheben. Dazu zählen Pausen beim Tätowieren, sich an die Anweisungen für die Zeit nach dem Stechen zu halten – also etwa lockere Kleidung zu tragen, und nicht zuletzt: keinen Alkohol oder blutverdünnende Schmerzmittel einzunehmen, bevor man ins Tattoostudio geht. Das macht alles nur noch schlimmer.