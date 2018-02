Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Dortmund "Tollwut"

Ja, auch Rabies oder Wutkrankheit genannt, eine – unbehandelt – zumeist tödlich verlaufende Infektion. Wölfe, Hunde, Katzen, Stinktiere, Waschbären oder Frettchen sind klassische Tollwut-Überträger. Das befallene Tier scheidet das Virus vor allem über den Speichel aus. Die Übertragung auf den Menschen erfolgt meist durch einen Biss, ist jedoch auch über Hautverletzungen möglich. Nach einer Schätzung der WHO sterben jährlich 55.000 Menschen an Tollwut, 99 Pro­zent davon in den so genannten Entwicklungsländern.