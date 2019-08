Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Dresden "Nemesis"

Jojo Bender, ein beliebter Dresdner Szene-Gastronom, wird erschossen in seinem Büro gefunden. Einige Umstände sowie erste Eindrücke am Tatort deuten auf einen Mord durch die Organisierte Kriminalität, sprich: Mafia, hin. Die beiden Kommissarinnen Leonie Winkler und Karin Gorniak erwägen, dass Schutzgelderpressung im Spiel sein könnte; auch Benders Frau berichtet von Vorfällen aus der jüngsten Vergangenheit, die diese Hypothese stützten.

Aber so einfach ist die Sache nicht. Ein Informant berichtet zum Beispiel, dass die klassische Erpressung von Schutzgeld heutzutage in Deutschland kaum noch eine Rolle spielt, dass die Mafia heute eher ein Interesse daran hat, schmutziges Geld zu waschen, als noch mehr schmutziges Geld zu erpressen. Diese Art von Geschäft läuft so, dass Gelder, die aus illegalen Geschäften wie Drogenhandel oder Prostitution stammen, in legale Geschäfte wie Restaurants oder Immobilien investiert werden, deren Gewinne dann „sauber“ sind.