Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Münster "Lakritz"

Seit 40 Jahren ist Hannes Wagner der sogenannte „Marktmeister“ des Münsteraner Wochenmarktes: Er kümmert sich um Stand-Lizenzen, guckt, dass der Laden läuft, betrachtet die Händler als seine Familie und sich selbst als Familienoberhaupt. Mit einer kleinen Feier wurde er gerade seiner Verdienste für die Stadt gewürdigt und sein Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert. Doch die Markt-Familie wird künftig ohne ihr Oberhaupt auskommen müssen: Als Wagners Haushälterin ihm am Morgen nach der Jubiläumsfeier sein Frühstück ans Bett bringen will, findet sie ihn nicht dort, sondern auf dem Boden seines Arbeitszimmers. Tot. Vergiftet mit Kaliumzyanid, wie sich später herausstellen wird.

Die Liste der Verdächtigen mit einem Tatmotiv: Sie ist lang. Sehr lang. Denn Hannes Wagner hatte die Angewohnheit, kleine Dossiers anzulegen. Über seine Familienmitglieder, aber auch über allerlei sonstige honorige Leute der Stadt Münster – Stadträte, Angestellte und alle, über die sich etwas in Erfahrung bringen ließ, das die jeweiligen Personen lieber ganz weit unter den roten Teppich gekehrt wissen wollten. Aus diesem kleinen schmutzigen Privat-Archiv, fein säuberlich abgeheftet in Aktenordnern, verschlossen in einem extra Raum mit Zahlencode-Sicherung, schlug Hannes Wagner offenbar das Kapital, mit dem er nicht nur seine stattliche Villa finanzierte, sondern sich auch seine Vertragsverlängerungen sicherte. Bis es einem oder einer der Erpressten anscheinend zu viel wurde...