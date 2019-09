Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Stuttgart "Hüter der Schwelle"

Genau dieses Thema! Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal gehört oder gelesen von Menschen, die behaupten, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen, über Kräfte zu verfügen, vor denen die Naturwissenschaft die Waffen streckt, mit Dämonen in Kontakt treten zu können oder Dinge zu sehen, die in der Vergangenheit liegen. Der neue TATORT aus Stuttgart taucht ein in diese Welt. Ohne sie zu bewerten, ohne effekthaschenden Hokuspokus und ohne Urteil. Wir betrachten sie durch die nüchternen, Fakten gewohnten Augen der beiden Kommissare, die sich hier allerdings einem Fall gegenübersehen, der auch für sie selbst nicht ohne Folgen bleiben wird...