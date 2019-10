Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Wiesbaden "Angriff auf Wache 08"

Wie immer bei einem TATORT mit LKA-Mann Murot: Man kann sich zurücklehnen und gespannt sein auf das, was den Spinnefixen in der Familie von Deutschlands erfolgreichstem TV-Format dieses Mal wieder eingefallen ist. Man kann sich entspannen und sehr gut unterhalten lassen; und man muss sich keine Gedanken machen über so überflüssige Dinge Logik oder Realitätsbezug.