Der MDR JUMP Tatort-Check: Tatort Kiel "Borowski und das dunkle Netz"

Beispiel Darknet: Hört sich dunkel, geheimnisvoll und gefährlich an. Und tatsächlich: Das Darknet wird von Waffenschiebern, Drogendealern, Auftragsmördern, Kinderporno-Anbietern und Verbrechern aller Art und Coleur benutzt, um ihren schmutzigen Geschäften unbehelligt nachgehen zu können. Auf der anderen Seite: Journalisten in totalitärem Regimen nutzen das Darknet, um über die katastrophalen Zustände in ihren Ländern berichten zu können, ohne ihr Leben riskieren zu müssen. Insofern: Auch im Internet hat alles immer zwei Seiten, wie im wahren Leben. Mit einem Messer kann man Gurken schneiden. Oder jemanden erstechen.